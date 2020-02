Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ufficiali: salto in avanti nel comparto fotografico e…nel prezzo

In un’atmosfera quasi surreale, si è svolta la presentazione online di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: il top di gamma sarebbe dovuto essere protagonista al MWC di Barcellona, annullato però per l’emergenza Coronavirus (clicca qui per saperne di più). In ogni modo, c’era comunque curiosità per i due modelli che, oltre ad una scheda tecnica davvero convincente e un comparto fotografico al top, spiccano anche per un prezzo nettamente superiore rispetto alle abitudini Xiaomi. Non sono tante le differenze tra Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro; andiamo allora a ricapitolare quanto emerso oggi.

Xiaomi Mi 10 arriva con un display AMOLED HDR10+ da 6.67″, aspect ratio 19,5:9 e risoluzione in Full HD+. Viene segnalato un massimo di luminosità a 1.120 nit, mentre la protezione è Gorilla Glass 5. A bordo c’è uno Snapdragon 865, con supporto alla connettività 5G e scheda grafica Adreno 650. I quantitativi di RAM disponibili sono da 8 e 12 GB (LPDDR5), mentre lo storage interno (non espandibile, UFS 3.0) è da 128 e 256 GB con l’aggiunta del taglio da 512 GB per il Mi 10 Pro.

I due smartphone si differenziano anche nella batteria: la versione standard conta su 4.780 mAh e ricarica rapida a 30 W, il Pro non va oltre i 4.500 mAh ma supporta la ricarica a 50 W. Per entrambi è disponibile la ricarica wireless a 30 W con reverse-charge a 10 W.

Detto di Android 10 di serie con MIUI 11, dell’assenza del jack audio da 3.5 mm e dell’audio al top grazie a due speaker stereo, passiamo al comparto fotografico, caratterizzato da una quad cam posteriore e da una selfie cam da 20 MP sui due modelli. Varia, però, la configurazione sul retro.

Xiaomi Mi 10 vanta un sensore principale da 108 MP (f/1.69, OIS), un grandangolo da 13 MP (angolo di visione 123°, f/2.4), macro da 2 MP e sensore profondità da 2 MP. Il Mi 10 Pro cambia il grandangolare che passa a 20 MP con apertura f/2.2 e angolo di visione a 117°, oltre agli altri due sensori che sono da 8 e 12 MP, con zoom ibirido 10x, OIS e Dual PDAF.

Molto alti i prezzi, considerato che ovviamente in Europa ci sarà un rincaro di circa 300 euro sul riferimento che troverete di seguito e che si riferisce solo al cambio attuale con lo yuan.

Xiaomi Mi 10 costa 3.999, 4.299 e 4.699 yuan (circa 525, 565 e 620 euro) nelle configurazioni da 8+128, 8+256 e 12+256 GB. Xiaomi Mi 10 sarà invece disponibile a 4.999, 5.499 e 5.999 yuan (660,725 e 790 euro) nelle versioni da 8+256, 12+256 e 12+512 GB.