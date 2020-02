La fotocamera di Xiaomi Mi 10 Pro si prende il primo posto su DxOMark!

Già durante la presentazione online, Xiaomi Mi 10 Pro ha mostrato i muscoli e ufficializzato il primo posto assoluto nella classifica DxOMark che giudica il comparto fotografico degli smartphone. Si tratta di un traguardo ovviamente prestigioso, vista l’autorevolezza del sito francese e considerato che sono stati battuti tutti i principali top di gamma degli ultimi mesi.

Più nello specifico, Xiaomi Mi 10 Pro ha ottenuto una valutazione di 134 punti per le foto, mentre nei video è arrivato a quota 104. Se nel primo caso si tratta dello stesso punteggio di Huawei Mate 30 Pro 5G, i due punti in più nei video consentono di fare la differenza e di prendersi il primo posto in assoluto con un totale di 124 punti.

DxOMark mette in evidenza, per quanto riguarda le foto di Xiaomi Mi 10 Pro, il bilanciamento del bianco, l’effetto bokeh particolarmente accurato e il livello di dettaglio. Qualche difetto arriva in condizioni di scarsa luminosità con rischio di effetto ghosting, mentre sui toni rossi c’è qualche difficoltà. Ma siamo davvero su livelli eccelsi.

Nei video, invece, spiccano velocità dell’autofocus e stabilizzazione; troppo rumore viene segnalato invece con condizioni di poca luce. Per la scheda tecnica di Xiaomi Mi 10 Pro basterà cliccare qui, mentre questo è il link della recensione completa di DxOMark.