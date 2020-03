Samsung Galaxy A51 5G: il mid-range 5G sta arrivando, ecco le specifiche

Samsung sta per lanciare un nuovo mid-range con supporto al 5G. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy A51 5G, progetto già al centro di diversi rumors nel corso delle ultime settimane. Lo smartphone, in queste ore, è stato confermato indirettamente dal sito ufficiale di Samsung che ha messo online una sezione dedicata al supporto per il modello SM-A516N.

Il codice in questione è lo stesso codice con cui è stato identificato in passato il nuovo Galaxy A51 5G. Nel frattempo, un prototipo con lo stesso codice è stato avvistato in un benchmark confermando alcuni elementi centrali della sua scheda tecnica. Il nuovo mid-range di casa Samsung potrà contare sul SoC Exynos 980, chipset che troveremo anche sul Galaxy A71 5G e che garantisce il supporto al nuovo standard di connettività in mobilità.

A completare le specifiche del futuro Samsung Galaxy A51 5G troveremo 6 GB di memoria RAM (la versione 4G si ferma a 4 GB) e il sistema operativo Android 10 personalizzato con la One UI. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito agli altri elementi della scheda tecnica come il display, la batteria e la memoria interna.

Ricordiamo che il Galaxy A51 con SoC Exynos 9611 è disponibile in Italia a poco meno di 300 Euro.