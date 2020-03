I Samsung Galaxy S10 stanno ricevendo patch di aprile e One UI 2.1!

Gran bella notizia per tutti i possessori dei top di gamma Samsung dello scorso anno: il colosso coreano ha infatti confermato che la nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la One UI 2.1, sarà disponibile sia sui Samsung Galaxy S10 che sui Galaxy Note 10. Non solo: nelle prossime settimane ne sapremo di più anche sul rilascio su altri smartphone non solo del 2019 ma anche del 2018.

Non è finita qui: a stretto giro di posta è cominciato il roll out di un nuovo update che contiene proprio la One UI 2.1 sui Samsung Galaxy S10. Per il momento sono coinvolti soltanto alcuni mercati europei (tra cui la Svizzera), presto anche i modelli in circolazione in Italia potranno godersi le novità della nuova versione.

Ricordiamo che la One UI 2.1 ha già fatto il suo debutto sui recenti Galaxy S20, portando significative novità nel comparto fotografico: segnaliamo ad esempio la modalità Single Take (foto e video in contemporanea), i filtri personalizzati, la modalità Pro Video, l’Hyperlapse notturno e un miglioramento generale degli scatti in condizione di scarsa luce. Viene aggiornata anche l’app Galleria, così come sono introdotte nuove funzionalità nella condivisione di file tra due dispositivi della famiglia Galaxy.

Con l’aggiornamento sopracitato, inoltre, Samsung Galaxy S10 è anche il primo smartphone Android a ricevere le patch di sicurezza relative al mese di aprile 2020.

