Vivo iQOO Neo3 con Snapdragon 865 e (probabilmente) refresh rate a 120 Hz

E’ passato un mese dal lancio di Vivo iQOO 3 5G e il produttore cinese si appresta a lanciare un nuovo device che non dovrebbe discostarsi di molto dall’attuale top di gamma. Parliamo di Vivo iQOO Neo3 che, come da tradizione della serie, dovrebbe essere riservato al solo mercato domestico puntando su diverse migliorie hardware rispetto alla sua versione internazionale (anche se ufficialmente non c’è questo legame).

In ogni caso, Vivo ha anticipato un paio di caratteristiche tramite il proprio account su Weibo. C’è la conferma, ad esempio, sulla presenza a bordo di uno Snapdragon 865 e, soprattutto, si fa riferimento ad un refresh-rate più elevato per il display. Insomma, non è complicato immaginare che Vivo iQOO Neo3 proverà ad allinearsi con gli smartphone di ultimissima generazione e passare quindi ad una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Mentre vi scriviamo non ci sono indicazioni più concrete sul resto delle specifiche del device. E’ comunque utile ricordare in linea generale quelle del già citato iQOO 3 5G (nella foto in alto) che vanta un display sAMOLED da 6.44″ in Full HD+ con sensore per le impronte digitali integrato, con uno Snapdragon 865 accompagnato da 12 GB di memoria RAM (nella versione 5G, 8 GB in quella 4G) e 256 GB di storage interno e con una batteria da 4.400 mAh con ricarica a 55 W (50% in un quarto d’ora).

E ancora: quad-cam posteriore da 48+13+13+2 MP, selfie-cam da 16 MP, diverse funzionalità pensate per migliorare le prestazioni gaming e Android 10 di serie.