Huawei MediaPad M6 8.4″, ecco l’aggiornamento ad Android 10

Si sta per chiudere l’attesa anche degli utenti che possiedono uno Huawei MediaPad M6 con diagonale da 8.4″: il tablet di fascia media, lanciato ormai un anno fa, sta infatti ricevendo in queste ore il tanto sospirato aggiornamento ad Android 10 con personalizzazione software MIUI 10.

Il roll out è partito da qualche ora e, almeno per il momento, sono pochi i mercati europei coinvolti: i feedback arrivano soprattutto dalla Germania, dove viene segnalata la nuova versione software con sigla VRD-AL09 10.0.0.220 (C00E210R1P10). L’update, che ha un peso non indifferente (circa 4.24 GB), porta con sé anche le patch di sicurezza Android aggiornate (per modo di dire) allo scorso mese di dicembre.

La EMUI 10, come abbiamo avuto modo di ripetere in diverse occasioni nel corso degli ultimi mesi, va ad integrare le novità di Android 10 portando ad esempio il Magazine Design, i colori “Morandi”, nuove gesture per la navigazione, un rinnovato menu, la nuova versione della GPU Turbo, le app cloni e gli immancabili miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni del device aggiornato. Nel caso di Huawei MediaPad M6 8.4″, comunque, ci sarà da attendere ancora qualche settimana prima che il roll out finisca per coinvolgere anche le unità in circolazione nel nostro paese.

Huawei MediaPad M5 10.8″ è in vendita su Amazon, su questa pagina: Huawei MediaPad M5 10.8 Wi-Fi Tablet PC (Kirin 960 Series, eMMC da 32 GB, 4 GB di RAM) Space Gray