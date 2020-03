I prossimi top di gamma Google e LG potrebbero non avere lo Snapdragon 865!

E’ una voce per certi versi clamorosa quella che sta circolando nelle ultime ore e che riguarda i prossimi top di gamma firmati Google e LG: più in particolare ci riferiamo ai futuri Google Pixel 5 e a LG G9 ThinQ che, udite udite, potrebbero fare a meno dello Snapdragon 865. Il SoC “principe” nella lineup di Qualcomm è scelto in modo quasi unanime dai produttori di rilievo per i loro flagship, ma in questo caso la scelta cadrebbe su un processore di fascia medio-alta.

Sia la casa di Mountain View che quella sudcoreana avrebbero optato per lo Snapdragon 765G, lanciato pochi mesi fa e che garantisce ugualmente il supporto alla connettività 5G. Il processore in questione porterebbe con sé diversi vantaggi, la maggior parte dei quali legati al contenimento dei costi di produzione.

Più nello specifico sia Google Pixel 5 che LG G9 ThinQ potrebbero contare su una struttura della scheda madre più semplice (dettaglio che influirebbe poi sulle dimensioni complessive dei dispositivi) per la diversa configurazione dei moduli legati proprio al 5G. Che, lo ricordiamo, in questo caso sarebbe garantito da un modem integrato e non su uno “esterno”, ovvero l’X55, come nel caso dello Snapdragon 865.

Insomma, potrebbe essere una scelta sorprendente quella di LG e Google ma che, a conti fatti, potrebbe rivelarsi vincente visto che il calo di prestazioni non sarebbe evidentissimo.