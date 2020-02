Wind: in arrivo nuove offerte speciali da 4,99 Euro al mese

A partire da domani 24 febbraio Wind proporrà una nuova offerta “operator attack” che sarà attivabile in alcuni negozi dell’operatore sparsi sul territorio nazionale. L’offerta in questione sarà disponibile esclusivamente per chi passa a Wind da un operatore virtuale (ma con l’eccezione di Postemobile, Fastweb, Kena Mobile, Lyca mobile e ho. Mobile). In sostanza, il target è molto ristretto ma l’offerta è davvero da cogliere al volo.

Grazie alla nuova offerta Wind, infatti, si avranno a disposizione minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 GB in 4G al costo di appena 5,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Da segnalare anche la possibilità di attivare un’offerta con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB al costo di 4,99 Euro. Questa seconda soluzione permette di addebitare il costo mensile su credito residuo.

Per maggiori dettagli in merito alle due offerte Wind vi consigliamo di visitare uno dei negozi dell’operatore nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo, inoltre, che a breve ci sarà il debutto di Very Mobile, nuovo operatore virtuale di Wind Tre che proporrà offerte molto economiche (i prezzi dovrebbero partire da circa 6 Euro al mese). Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutte le novità sulle offerte Wind Tre.