Very Mobile: ecco i possibili prezzi delle offerte dell’operatore virtuale di Wind Tre

Nel corso delle prossime settimane, Wind Tre dovrebbe avviare una vera e propria rivoluzione con la presentazione della rete 5G ed il lancio del nuovo brand unico, che andrà a sostituire i due marchi separati Wind e Tre. Tra le novità in arrivo c’è anche il nuovo operatore virtuale Very Mobile che, di fatto, rappresenterà la risposta di Wind Tre a ho. Mobile di Vodafone e Kena Mobile di TIM.

Secondo le prime indiscrezioni di queste ore, Very Mobile presenterà offerte caratterizzate da prezzi compresi tra i 6 e i 12 Euro al mese. Si tratta di una fascia di prezzo in cui sono presenti anche ho. Mobile e Kena Mobile che però propongono le offerte più economiche solo per un target specifico di clienti (solitamente per chi passa da un virtuale o da Iliad).

Le offerte Very Mobile non dovrebbero avere vincoli e costi nascosti, confermando la volontà di Wind Tre di seguire, in modo preciso, le stesse strategie di ho. e Kena Mobile. Per il momento, non ci sono conferme in merito ad una possibile limitazione della velocità del 4G.

Le offerte Very Mobile saranno disponibili tramite attivazione online oppure in alcuni negozi multi-marca. Il debutto del nuovo provider potrebbe avvenire nel corso del mese di marzo.