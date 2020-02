Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Nella giornata di oggi si registra l’arrivo di due imperdibili offerte Amazon dedicate ai recentissimi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite. I due smartphone, disponibili sul mercato italiano da poche settimane, sono proposti al prezzo più basso di sempre e sono entrambi venduti e spediti da Amazon.

Andiamo con ordine e partiamo dall’offerta dedicata al Samsung Galaxy S10 Lite che, ricordiamo, può contare sullo Snapdragon 855+. Lo smartphone è acquistabile ad un prezzo di appena 549,90 Euro con diverse colorazioni disponibili in sconto. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Per quanto riguarda il Galaxy Note 10 Lite, invece, il prezzo d’acquisto è di 595 Euro. Lo smartphone, ricordiamo, ha l’Exynos 9810 e include la S-Pen. Anche in questo caso ci sono diverse colorazioni disponibili in sconto. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Segnaliamo la possibilità di acquistare in sconto anche il mid-range Samsung Galaxy A71, disponibile a partire da 370 Euro. Lo smartphone monta il SoC Qualcomm Snapdragon 730. Ecco il link per l’acquisto:

Le offerte proposte sono disponibili su di un numero limitato di unità. Se siete interessati all’acquisto, quindi, dovrete sbrigarvi prima che gli sconti terminino.