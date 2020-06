Iliad riceve l’autorizzazione per diventare operatore di rete fissa

A distanza di due anni dal debutto sul mercato di telefonia mobile, Iliad riceve l’autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico per iniziare ad operare, nel prossimo futuro, anche come operatore di telefonia fissa. Grazie a quest’autorizzazione, quindi, Iliad è pronta a debuttare sul mercato delle offerte fibra ottica andando, molto probabilmente, a proporre soluzioni molto convenienti come già avvenuto nel settore di telefonia mobile.

Il debutto nel mercato di telefonia fissa di Iliad non è imminente ma è praticamente confermato. Lo stesso CEO di Iliad Italia, Benedetto Levi, aveva confermato la volontà di diventare operatore “convergente” entro il 2024. In questi mesi, inoltre, sono arrivati diversi rumors legati ad un accordo in corso di definizione tra l’operatore di telefonia mobile e Open Fiber per l’accesso alla rete FTTH.

Al momento, in ogni caso, è ancora presto per registrare l’effettivo debutto di Iliad nel settore di telefonia fissa. Tale debutto, infatti, dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi anni. In ogni caso, il provider sta gettando le basi per entrare in un settore dove potrebbe far partire una nuova “rivoluzione”, come avvenuto due anni fa con il settore di telefonia mobile.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alla questione.