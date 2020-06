Apple: a breve l’annuncio dei primi Mac con processore ARM

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple sarebbe pronta ad annunciare l’arrivo dei primi dispositivi con macOS che saranno dotati di processore ARM, una soluzione già utilizzata dall’azienda di Cupertino, con enorme successo, sui suoi iPhone e iPad. Da tempo si parla dell’arrivo dei primi Mac con processore ARM e, secondo le ultime indiscrezioni, sembra davvero che i tempi siano maturi per l’annuncio ufficiale.

Apple potrebbe confermare l’arrivo dei nuovi dispositivi il prossimo 22 giugno in occasione dell’edizione 2020 della WWDC 2020 che si svolgerà in modalità virtuale. Secondo le prime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad almeno tre SoC realizzati con processo produttivo a 14 nm. Tra questi ci saranno anche i SoC utilizzati dai nuovi iPhone 12 e iPad Pro in uscita nella seconda metà del 2020.

Il primo dispositivo macOS ad utilizzare un processore ARM dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021. In ogni caso, Apple prevede un periodo di transizione al termine del quale tutta la gamma Mac abbandonerà le soluzioni Intel per utilizzare processori ARM.

I primi test, tutti da confermare, evidenzierebbero un netto incremento delle prestazioni, soprattutto lato grafico, ed un calo dei consumi per le soluzioni ARM. Maggiori dettagli in merito alla questione arriveranno nel corso delle prossime settimane.