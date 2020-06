Nokia: tre nuovi smartphone in arrivo nell’ultimo trimestre del 2020

Si allontana il rilancio del marchio Nokia nel mercato smartphone. Per l’atteso rinnovamento della gamma, infatti, sarà necessario attendere l’ultimo trimestre del 2020. Secondo le ultime informazioni, infatti, il brand finlandese gestito da HMD Global porterà sul mercato tre nuovi smartphone nel corso dell’ultima parte dell’anno in corso.

In arrivo, infatti, ci sarebbero il nuovo top di gamma Nokia 9.3 PureView, che debutterà con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 865 e con un comparto fotografico particolarmente ricercato. A completare le novità ci saranno anche il Nokia 7.3 ed il Nokia 6.3. Su questi due smartphone non ci sono ancora molte informazioni. Tra le specifiche dovrebbe esserci un SoC Snapdragon 7xx (il 730g?) ma nei giorni scorsi sono arrivati rumors su di uno smartphone Nokia con SoC MediaTek Dimensity 800.

Di certo, i nuovi smartphone Nokia non arriveranno nel corso del terzo trimestre dell’anno, come precedentemente annunciato. Sarà necessario attendere gli ultimi mesi del 2020 per registrare il lancio dei tre progetti anticipati dai nuovi rumors di oggi. Nel frattempo, Nokia deve ancora avviare la commercializzazione internazionale del già annunciato Nokia 8.3 5G con Snapdragon 765G. Lo smartphone dovrebbe arrivare soltanto nel corso dell’estate. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo progetto.