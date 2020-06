Honor 9X si aggiorna: ecco Smart Charge e patch di maggio

Non solo Android 10 su Honor 10 (clicca qui per saperne di più): in queste ore anche un altro smartphone dell’azienda cinese sta ricevendo un nuovo aggiornamento, anche se non della stessa portata dell’ex top di gamma. Parliamo di Honor 9X che con l’update rilasciato alcune ore fa può ora contare su una funzionalità particolarmente utile e sempre più diffusa soprattutto tra i flaghsip.

E’ la Smart Charge che permette di adattare i tempi di ricarica seguendo la propria routine: in altre parole si evita, se si vuole ovviamente, di raggiungere troppo presto la soglia del 100% lasciando poi lo smartphone in carica inutilmente. Il tutto senza dimenticare anche la possibilità di mettere semplicemente in pausa il processo di ricarica.

L’altra novità degna di nota in questo aggiornamento è la presenza a bordo delle patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di maggio. Nel changelog ufficiale si sottolinea che sono stati risolti due bug “critici”, 22 “importanti” e 2 di media entità. La nuova versione della EMUI è la 10.0.0.208 ed è già in fase di rilascio in diversi paesi europei (Spagna su tutti). Nel corso delle prossime ore dovreste ricevere la notifica dell’aggiornamento via OTA anche sulla vostra unità.

