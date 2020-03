Motorola Edge: primi dettagli sulla scheda tecnica

Motorola prepara il lancio del nuovo top di gamma Motorola Edge+, progetto già al centro di rumors ed indiscrezioni da diversi giorni. Nel frattempo, in queste ore si inizia a parlare anche del Motorola Edge (senza il +) che non sarà una versione compatta del top di gamma di Motorola ma si presenterà come uno smartphone di fascia medio-alta.

Il nuovo Motorola Edge, infatti, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G, chipset che troveremo su diversi “quasi top di gamma” Android del 2020 e che potrebbe essere proposto anche dai nuovi Pixel 5 e 5 XL. Il SoC sarà affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno e potrà contare sul supporto 5G.

Per quanto riguarda il display, inoltre, per ora sappiamo che la diagonale sarà da 6.7 pollici e che il pannello avrà refresh rate di 90 Hz. Il display dovrebbe essere un’unità AMOLED con foro per la camera anteriore ma, per ora, non ci sono ancora conferme.

Il comparto fotografico del nuovo Motorola Edge includerà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel supportato da un grandangolare da 16 Megapixel e da un teleobiettivo da 8 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 10. A completare le specifiche troveremo una batteria da 4.500 mAh, un jack audio ed un doppio speaker stereo.