Google Pixel 5 e 5 XL potrebbero non avere lo Snapdragon 865

In attesa del debutto del nuovo Pixel 4a, oramai vicinissimo alla sua presentazione ufficiale, Google ha già iniziato a lavorare ai futuri Google Pixel 5 e 5 XL che dovrebbero debuttare nel corso del prossimo autunno. Stando a quanto emerso in queste ore online, nel codice di una versione pre-release della Google Camera c’è un riferimento ai progetti “Bramble” e “Redfin” che dovrebbero essere i nomi in codice dei nuovi Google Pixel 5 e 5XL.

Secondo queste informazioni, i due smartphone non avranno il SoC Qualcomm Snapdragon 865, il chipset di riferimento per tutti i top di gamma Android in arrivo sul mercato in questa prima parte di 2020. I nuovi smartphone di Google non avranno nemmeno lo Snapdragon 865+, versione potenziata del SoC che dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2020.

I nuovi Google Pixel 5 e 5 XL presenteranno lo Snapdragon 765G, SoC di fascia medio-alta che può contare sul supporto al 5G ma che offre prestazioni nettamente inferiori (almeno 30-40%) rispetto allo Snapdragon 865. Se la notizia sarà confermata, i nuovi smartphone di Google potrebbero non essere dei veri “top di gamma” ma degli smartphone di fascia medio-alta con un prezzo inferiore alle attese.

Ricordiamo, infine, che il Pixel 4a avrà lo Snapdragon 730 e non avrà il supporto al 5G.