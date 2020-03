Google Pixel 4a: prezzo e design confermati

Il nuovo Google Pixel 4a è quasi ufficiale ed alcuni immagini diffuse da Evan Blass in queste ore, ci confermano anche gli ultimi dettagli sul nuovo mid-range che Google dovrebbe lanciare sul mercato nel giro di poche settimane (anche in Italia). Il nuovo Google Pixel 4a sarà commercializzato negli USA con un prezzo di partenza di 399 dollari che, in Europa, diventeranno almeno 399 Euro.

Per quanto riguarda il design, oramai non ci sono più dubbi. Il nuovo Google Pixel 4a avrà un display con un foro per la fotocamera anteriore posizionando nell’angolo in alto a sinistra. I bordi ci sono, anche se ridotti, mentre nella parte posteriore troveremo il modulo rettangolare, che ospiterà una fotocamera singola però), ed un sensore di impronte digitali.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Google Pixel 4a troviamo un display da 5.81 pollici con risoluzione Full HD+ e il SoC Snapdragon 730G supportato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno non espandibile. La scheda tecnica comprenderà anche una batteria da 3.080 mAh, una fotocamera posteriore da 12 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo sarà, naturalmente, Android 10.

Maggiori dettagli sul futuro Google Pixel 4a arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.