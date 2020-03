iPhone 9/SE 2: lancio rimandato a causa del coronavirus

La data di lancio non era stata ufficializzata da Apple ma tantissime fonti concordavano sul fatto che iPhone 9 (o iPhone SE 2 se preferite) sarebbe dovuto arrivare a fine mese. Ebbene, i piani di Cupertino sono cambiati a seguito dell’epidemia coronavirus che sta coinvolgendo in modo preoccupante anche gli Stati Uniti e, in particolar modo, la California.

Stando a quanto scrive oggi Cult of Mac, Apple avrebbe rimandato a data da destinarsi il lancio del nuovo “melafonino” economico. I problemi sorti sono essenzialmente due: il primo riguarda l’evento di lancio in sé, considerato che nella Contea di Santa Clara sono stati vietati assembramenti di persone. Insomma, allo Steve Jobs Theatre non poteva essere organizzata alcuna manifestazione. Uno scoglio che poteva essere superato con un evento in streaming o semplicemente con un comunicato stampa, ma Apple deve fare i conti anche con altre difficoltà.

I livelli di produzione, infatti, sono ancora bassi: in Cina si sta tornando pian piano alla normalità, gli stabilimenti Foxconn contano di tornare a pieno regime solo a fine mese. Ciò vuol dire che la disponibilità di iPhone 9 sarebbe stata minima: considerato che Cupertino è solita non distanziare in modo eccessivo evento e lancio sul mercato dei suoi prodotti, va da sé che si è trattato di un problema insormontabile.