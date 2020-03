Samsung Galaxy M21 nel primo teaser ufficiale: lancio il 16 marzo

Ci avviciniamo al 16 marzo, giorno in cui sarà ufficializzato un nuovo entry-level che si preannuncia molto interessante: parliamo di Samsung Galaxy M21, smartphone che seguirà le orme del recente M31 e che verrà caratterizzato da una batteria davvero enorme.

Oggi lo smartphone è apparso in un teaser ufficiale che ne confermano il design. Non che le sorprese siano molte, vengono seguite le linee guida dei recenti modelli sia della gamma Galaxy M che di alcuni Galaxy A. Presente, quindi, il notch a goccia, mentre gli angoli sono particolarmente arrotondati. Tasto di accensione e bilanciere volume sono invece posizionati sulla destra. Il chin mantiene un discreto spessore, ma nulla di esagerato.

Ricordiamo che Samsung Galaxy M21 sarà lanciato il 16 marzo in India, dove sarà disponibile sia online che nei negozi, da subito. Lo smartphone è atteso con un display Super AMOLED da 6.4″ in Full HD+, con Exynos 9611 a bordo accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Ci sarà Android 10 con personalizzazione One UI 2.0 out of the box, mentre sul retro verrà piazzata una tripla fotocamera da 48+8+5 MP; la selfie cam, invece, sarà da 16 MP.

Occhio alla batteria, come dicevamo: avrà una capacità da 6.000 mAh e supporterà la ricarica rapida a 15W.