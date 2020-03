Samsung Galaxy A11 è ufficiale: tripla cam posteriore e batteria da 4.000 mAh

E’ stato ufficializzato oggi, inserendolo direttamente sulle pagine del sito, Samsung Galaxy A11. Come abbiamo avuto modo di ripetere in diverse occasioni negli ultimi mesi, si tratta di un dispositivo di fascia bassa che sarà in grado di catturare l’attenzione del vasto pubblico se riuscirà a restare in una fascia di prezzo tra i 159 e i 189 euro. Il colosso coreano, infatti, non ha ancora ufficializzato il costo del suo nuovo smartphone, vedremo se nei prossimi giorni ne sapremo di più (anche per quanto riguarda i paesi che saranno coinvolti da subito nella commercializzazione).

Samsung Galaxy A11 si presenta con un display TFT da 6.4″ con risoluzione in HD+ e foro piazzato nell’angolo in alto a sinistra. Come emerso nei render dei giorni scorsi, questa soluzione non elimina i bordi che restano ben visibili (soprattutto nel caso del chin). Samsung non specifica il tipo di processore, parlando di un SoC con CPU a otto core con clock a 1,8 GHz, accompagnato da 2/3 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage interno, espandibile fino a 512 GB tramite Micro SD.

Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, è presente una tripla fotocamera da 13+5+2 MP (il secondo sensore è un ultra-grandangolare), mentre la selfie-cam ha una risoluzione da 8 MP. Promette un’ottima autonomia la batteria da 4.000 mAh, mentre la versione del sistema operativo out of the box è Android 10 con One UI 2.0.