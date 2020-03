Motorola Edge+ avrà una tripla fotocamera ed un sensore principale da 108 Megapixel

Motorola, dopo diversi anni in cui non è andata oltre alla fascia media, si prepara a presentare un nuovo top di gamma. Lo smartphone in questione, come confermato già da diversi rumors, si chiamerà Motorola Edge+ e dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di pochi mesi potendo contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865.

In queste ore, ad arricchire le informazioni già disponibili sul terminale, arrivano nuovi dettagli sul comparto fotografico. Lo smartphone avrà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Gli altri due sensori saranno, rispettivamente da 16 e 8 Megapixel.

Molto probabilmente, il Motorola Edge+, oltre al sensore principale, avrà un sensore grandangolare da 16 Megapixel ed un teleobiettivo da 8 Megapixel. Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme specifiche. Da notare che la camera anteriore sarà singola ed avrà un sensore da 25 Megapixel che sarà collocato nel foro presente in un angolo del display.

Maggiori dettagli sul nuovo Motorola Edge+ dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Il progetto del nuovo top di gamma di Motorola ha già raggiunto una fase avanzata del suo sviluppo e dovrebbe presto essere pronto per il suo debutto ufficiale. Continuate a seguirci per maggiori dettagli sul nuovo flagship del marchio americano.