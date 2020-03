Vodafone rinnova le sue offerte da 50 GB, si parte da 6,99 Euro al mese

A partire da questa settimana, Vodafone ha rinnovato il suo listino di offerte da 50 GB disponibili nei negozi per target specifici di clienti. Le offerte in questione si chiamano Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special 50 Digital Edition Limited ed hanno un costo, rispettivamente, di 7 Euro al mese e 6,99 Euro al mese. Di fatto, si tratta della stessa offerta che include minuti ed SMS illimitati e 50 GB e che, sino alla scorsa settimana, veniva proposta con un nome differente.

La Special 50 Digital Edition è attivabile se si passa a Vodafone da Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, Digi Mobil e altri virtuali (sono esclusi LycaMobile, ho. Mobile, Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali e Very Mobile). La versione “limited” è invece riservata ai clienti di Tiscali Mobile e Coop Voce. Le offerte presentano un costo di attivazione azzerato ma c’è da pagare la SIM che ha un costo di 10 Euro con 5 Euro di credito.

Al momento, queste due offerte non hanno una data di scadenza e sono attivabili direttamente in negozio. Continuano ad essere disponibili varie offerte “winback” che possono essere attivate da tutti gli ex clienti che ricevono il tradizionale SMS di ricontatto. Per maggiori dettagli è consigliabile recarsi in un negozio Vodafone.