ASUS ROG Phone 3 arriva in estate, ecco le prime informazioni sulla scheda tecnica

ASUS sta preparando il nuovo ASUS ROG Phone 3, smartphone che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prossima estate per sostituire l’ottimo ROG Phone 2, uno degli smartphone più potenti e “veloci” dello scorso anno. In queste ore, in merito al progetto del nuovo smartphone del brand ROG, registriamo l’arrivo delle prime informazioni sulla scheda tecnica.

Il nuovo ASUS ROG Phone 3 in uscita in estate potrebbe essere il primo smartphone Android a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865+, versione potenziata (probabilmente con clock più alto e qualche altra ottimizzazione) del già ottimo Snapdragon 865. Il SoC garantirà il pieno supporto alla connettività 5G.

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, il nuovo ASUS ROG Phone 3 potrebbe presentare un pannello OLED con refresh rate massimo di 120 Hz (ma con la possibilità di impostare un valore più basso per massimizzare l’autonomia) ed una memoria interna sino ad 1 TB. Il sistema operativo sarà Android 10 con alcune personalizzazioni software mirate a massimizzare le prestazioni gaming. Il nuovo ASUS ROG Phone 3 dovrebbe supportare al massimo Google Stadia.

Maggiori dettagli sul nuovo ASUS ROG Phone 3 arriveranno, senza alcun dubbio, nel corso delle prossime settimane. ASUS, come detto, dovrebbe presentare lo smartphone in estate con un debutto europeo possibile già entro la fine di agosto.