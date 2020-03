Il prossimo Apple Watch potrebbe misurare il livello di ossigeno nel sangue

Apple Watch migliorerà ulteriormente dal punto di vista del monitoraggio della salute, con ogni probabilità già con la prossima generazione. Tra le righe di codice di iOS 14 è infatti emersa una nuova funzionalità che permetterà ai prossimi modelli dello smartwatch di Cupertino di misurare i livelli d’ossigeno nel sangue.

Non si tratterebbe di una novità in senso assoluto visto che anche Fitbit ha un modello in circolazione con questa feature, ma di certo andrebbe a potenziare ulteriormente il lato salute di Apple Watch, ad oggi senza alcun dubbio il migliore sotto quest’aspetto. Resta da capire se questa funzionalità potrà essere implementata tramite aggiornamento software sui modelli già in commercio che potrebbero essere dotati dell’hardware adatto, come Apple Watch Series 4 e 5.

Il livello di saturazione d’ossigeno nel sangue, oltre a rilevare uno stato eccessivo di stanchezza, può indicare diverse patologie (anche cardiache) se troppo basso. E’ opportuno ricordare che anche l’ECG, fiore all’occhiello dell’ultima generazione, dovrebbe essere migliorato in modo sostanzioso in futuro, permettendo l’individuazione di fibrillazione atriale anche in caso di frequenza cardiaca compresa tra i 100 e 120 bpm.

Non solo: i futuri Apple Watch andranno ad implementare nuove funzionalità per un monitoraggio più approfondito del sonno (altro scenario che potrebbe riguardare anche gli attuali modelli in circolazione).