I Samsung Galaxy S10 ricevono le patch di sicurezza di marzo

Buona notizia per tutti i possessori degli smartphone che fanno parte della gamma Samsung Galaxy S10 (tranne il recente Lite): il top di gamma di inizio 2019 sta infatti ricevendo le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo 2020. L’update, peraltro, è in fase di distribuzione anche in Italia (per una volta in prima linea nel roll out).

I dispositivi coinvolti sono quindi Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e. Nel changelog ufficiale non si fa riferimento ad altre novità di sorta, fatta eccezione per le già citate patch aggiornate a marzo che vanno a risolvere 25 vulnerabilità presenti nel sistema operativo. Senza dimenticare i tradizionali miglioramenti su stabilità e prestazioni dei device coinvolti.

I firmware in questione sono contrassegnati dalla sigla G97XFXXS4BTB3, dove la prima X è sostituita da una cifra che va ad indicare il modello specifico (0 per S10e, 3 per S10 e 5 per S10 Plus). Il peso del download supera di poco i 130 MB, nel giro di qualche ora la distribuzione via OTA dovrebbe toccare la maggior parte dei Samsung Galaxy S10 in circolazione in Italia.

Ricordiamo che le patch di marzo, restando in casa Samsung, sono già arrivate sui recenti Galaxy S20, sui Galaxy Note 10 e sul tablet Galaxy Tab S4.