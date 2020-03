Huawei P40, queste potrebbero essere le cinque colorazioni

Mancano ormai poco più di due settimane al 26 marzo, giorno in cui verrà presentata la serie Huawei P40. Come facilmente immaginabile il top di gamma è stato al centro di tantissimi rumors nelle ultime settimane; qualche ora fa è spuntata un’immagine molto interessante che propone quelle che dovrebbero essere le future colorazioni del top di gamma.

Sulla veridicità dell’immagine in questione, che troverete in alto, non possiamo ovviamente avere certezza. Non sembrano comunque ipotesi così remote, anche se è strano che non venga mostrata alcuna tinta cangiante: alle classiche colorazioni bianca e nera, si aggiungono quelle in arancione, verde scuro e viola.

E’ comunque interessante notare come di fatto siano confermate anche le voci su quello che sarà il comparto fotografico, almeno nel numero di sensori posteriori e nel design del modulo che li ospiterà. La versione PRO PE (che dovrebbe essere quella protagonista dell’immagine) arriverebbe con cinque sensori, di cui uno principale da 52 MP (Sony IMX700); a questo si aggiungeranno un teleobiettivo, un ultra-grandangolare, uno per le macro e un ToF. Senza dimenticare le due fotocamere anteriori da 32 MP.

Vedremo se queste voci troveranno conferma il prossimo 26 marzo, data per scontata la presenza al bordo del nuovo processore Kirin 990.