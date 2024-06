Presunto primo sguardo all’Apple Watch X / Serie 10 con display da 2 pollici

Si dice che Apple stia pianificando un rinnovamento dell’Apple Watch per il decimo anniversario del dispositivo, e 91mobiles afferma di aver acquistato rendering CAD di quello che potrebbe essere l'”Apple Watch X” o l’Apple Watch Series 10 da addetti ai lavori.

Il sito afferma che i rendering sono di un modello “più grande” con display da 2 pollici. L’attuale Apple Watch Series 9 ha un display da 1,7 pollici, mentre l’Apple Watch Ultra ha una dimensione del display di 1,93 pollici, quindi questo sarebbe lo schermo più grande finora su un Apple Watch.

Detto questo, si dice che le sue dimensioni misurino circa 46 x 39,7 x 11,6 mm, il che lo renderebbe complessivamente più grande della Serie 9 ma più piccola dell’Ultra. Per il resto, i render suggeriscono un design simile alla Serie 9, con corona digitale e pulsante laterale e display quadrato.

Mark Gurman di Bloomberg ha detto che un ” Apple Watch X ” notevolmente revisionato verrà lanciato nel 2024 o nel 2025, per celebrare il decimo anniversario del dispositivo, quindi questo potrebbe essere il dispositivo dell’anniversario, o potrebbe essere l’Apple Watch Series 10. l’Apple Watch originale è stato annunciato a settembre 2014 e rilasciato ad aprile 2015.

Gurman ha detto che l'”Apple Watch X” sarà dotato di una custodia più sottile. Il giornalista di Bloomberg ha anche detto che potrebbe avere potenzialmente un sistema di fissaggio a banda magnetica, anche se non c’è prova di ciò nei rendering.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente affermato che l’Apple Watch Series 10 sarà più sottile e avrà schermi di dimensioni maggiori rispetto ai modelli precedenti. Kuo ha affermato che le opzioni di dimensione dello schermo sull’Apple Watch di prossima generazione aumenteranno da 41 mm a 45 mm e da 45 mm a 49 mm, pur essendo racchiusi in un design più sottile. Per riferimento, l’Apple Watch Ultra ha una cassa da 49 mm.

Non è chiaro a questo punto se i rendering CAD siano accurati, ma in ogni caso Apple in genere lancia i nuovi modelli di Apple Watch intorno a settembre insieme alla sua ultima linea di iPhone. Si dice che Apple stia pianificando di incorporare il monitoraggio della pressione sanguigna quest’anno, con l’orologio in grado di rilevare l’ipertensione, mentre si dice che anche il rilevamento dell’apnea notturna arriverà sul modello Apple Watch del 2024.

