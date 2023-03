Apple Watch Ultra con display MicroLED dovrebbe essere lanciato entro il 2025

Un nuovo Apple Watch Ultra con display microLED sarà rilasciato nel 2024 o 2025, secondo la pubblicazione della catena di fornitura taiwanese DigiTimes . Il rapporto afferma che Apple prevede di estendere la tecnologia anche a iPhone, iPad e MacBook alla fine.

Il rapporto ribadisce che Apple ha sviluppato attivamente la tecnologia microLED da quando ha acquisito la società californiana LuxVue nel 2014. Dato che la produzione di display microLED rimane impegnativa, i costi di produzione sono più elevati, motivo per cui Apple inizierà a implementare la tecnologia con l’Apple Watch Ultra prima dei dispositivi più grandi.

La società europea ams OSRAM sarà il principale fornitore di chip microLED per Apple, ma secondo il rapporto esiste il potenziale per fornitori taiwanesi come Epistar di diventare ulteriori fornitori di chip microLED entro il 2026-2027.

Pu ha affermato che il nuovo Apple Watch Ultra presenterà probabilmente un display più grande da 2,1 pollici e la tecnologia microLED consentirebbe una maggiore luminosità rispetto ai modelli Apple Watch esistenti con display OLED. L’attuale Ultra ha un display da circa 1,9 pollici.

