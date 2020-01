Samsung Galaxy A51: nuove conferme sulla futura variante 5G

Samsung ha intenzione di espandere notevolmente la sua gamma di smartphone 5G. Oltre ai top di gamma Galaxy S20, infatti, in cantiere c’è l’arrivo di diversi mid-range che supporteranno il nuovo standard di connessioni in mobilità. Come già confermato da alcuni rumors delle scorse settimane, in futuro vedremo anche un ancora inedito Samsung Galaxy A51 5G.

La variante 5G del nuovo Galaxy A51 è protagonista oggi di un nuovo benchmark che conferma alcune specifiche tecniche dello smartphone. I dati emersi dal benchmark ribadiscono la presenza del nuovo SoC Exynos 980, il chipset con modem 5G integrato che era stato presentato lo scorso settembre dalla casa coreana. Il SoC sarà supportato da 6 GB di memoria RAM mentre il sistema operativo sarà Android 10.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito alle altre specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy A51 5G che dovrebbe riprendere quasi integralmente la scheda tecnica della versione 4G del mid-range. Il device dovrebbe, quindi, presentarsi con un display da 6.5 pollici con foro per la camera anteriore e con un sistema di quattro fotocamere posteriori. Resta da capire se il nuovo A51 5G arriverà in Europa o resterà un’esclusiva di alcuni mercati asiatici.

Nel frattempo, ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A51 può essere acquistato in Italia a poco più di 300 Euro.