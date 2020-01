Samsung Galaxy A41: tra le specifiche anche un SoC MediaTek

Il futuro Samsung Galaxy A41 dovrebbe essere l’evoluzione del Galaxy A40, uno dei pochissimi smartphone del 2019 a poter contare su di un display “compatto” caratterizzato da una diagonale di 5.9 pollici. Il device è protagonista oggi in rete di un nuovo benchmark che ci conferma alcuni dettagli sulla scheda tecnica.

Tra le specifiche del nuovo Samsung Galaxy A41 troveremo il SoC MediaTek Helio P65. Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 12 nm e caratterizzato dalla presenza di una CPU Octa-Core con due Arm Cortex-A75 con clock a 2 GHz e sei Cortex-A55 con frequenza fino a 1,7 GHz.

Il benchmark di queste ore conferma che il nuovo Samsung Galaxy A41 potrà contare anche su 4 GB di memoria RAM e sul sistema operativo Android 10 (personalizzato dalla One UI 2.0). Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche sarà necessario attendere le prossime settimane. Samsung potrebbe svelare il nuovo A41 in occasione del Mobile World Congress di febbraio.

Ricordiamo, infine, che il compatto Galaxy A40 può essere acquistato oggi a circa 180 Euro direttamente su Amazon. Per chi è in cerca di un device con display da meno di 6 pollici, il Galaxy A40 è una delle opzioni migliori. Ecco il link all’offerta: