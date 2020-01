Samsung Galaxy S20 arriverà sul mercato prima del previsto (e manca poco…)

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy S20 e, più in particolare, di quella che sarà la data di effettiva disponibilità sul mercato. Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi arrivano nuove indicazioni, di fatto ufficiali, che anticipano ulteriormente i tempi.

Sul sito del colosso coreano è già disponibile la pagina di registrazione per ricevere informazioni immediate riguardo ai pre-ordini degli ormai imminenti Samsung Galaxy S20. Alcuni utenti statunitensi hanno completato la procedura alla fine della quale è comparsa anche la data prevista per la consegna: il 6 marzo. Si tratta quindi di una prima conferma ufficiale anche se c’è da sottolineare che non tutti gli utenti hanno visualizzato quest’informazione e che, per il momento, sembrano coinvolte solo le registrazioni effettuate negli USA.

Non c’è comunque un motivo particolare per prevedere una data di commercializzazione diversa in Europa. Peraltro le tempistiche sarebbero molto simili a quelle degli scorsi anni: Samsung Galaxy S20 (assieme alle versioni Plus e Ultra) sarà presentato il prossimo 11 febbraio e, presumibilmente, i pre-ordini partiranno una settimana prima del giorno previsto per la commercializzazione.

Nessun riferimento temporale, invece, per l’altro device particolarmente atteso nell’evento Unpacked dell’11 febbraio: di Samsung Galaxy Z Flip conosciamo già tanto ma sulle tempistiche d’arrivo tutto tace per il momento.