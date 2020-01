Surface Go 2 si mostra in un primo benchmark, ecco le specifiche

Microsoft si prepara a presentare il nuovo entry level della sua gamma Surface. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, dovrebbe esserci il debutto del nuovo Surface Go 2, tablet Windows 10 che andrà a sostituire l’ottimo Surface Go che, attualmente, rappresenta il prodotto più economico della gamma di dispositivi della casa americana.

Le prime tracce del nuovo Surface Go 2 sono apparse online in alcuni benchmark che hanno svelato sia la versione Wi-Fi che la variante Wi-Fi + LTE del nuovo tablet con sistema operativo Windows 10 della casa americana. Secondo i dati emersi dal benchmark, il nuovo Surface Go 2 potrà contare sul processore Intel Core m3-8100Y .

Il processore, sebbene non recentissimo, rappresenta un sostanziale upgrade rispetto all’Intel Pentium Gold 4415Y che troviamo sul Surface Go di prima generazione. Secondo i benchmark di queste ore, il nuovo tablet di Microsoft dovrebbe arrivare sul mercato con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per ora non ci sono conferme in merito ad ulteriori varianti base.

Ricordiamo che il Surface Go è disponibile sul mercato italiano in due varianti (4/64 e 8/128 GB) oltre ad una versione 8/128 GB con supporto LTE. Attualmente, il tablet è disponibile con prezzi a partire da 399 Euro. Ecco i link per le migliori offerte dedicate al dispositivo.