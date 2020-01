Nintendo Switch Pro: è ufficiale, la console non arriverà nel 2020

Nintendo ha confermato di aver venduto più di 52 milioni di Nintendo Switch, anche grazie al contributo positivo della nuova Nintendo Switch Lite, la variante “solo mobile” della console ibrida della casa nipponica. In queste ore, il CEO di Nintendo Shuntaro Furukawa ha confermato che l’azienda non ha intenzione di lanciare una nuova versione della sua console nel corso del 2020.

In sostanza, a meno di improbabili sorprese, Nintendo non presenterà una Nintendo Switch Pro nel corso del prossimo futuro. Da tempo si parla del possibile arrivo di una nuova versione potenziata della console Nintendo, con diversi rumors che hanno provato ad anticipare caratteristiche e potenzialità del progetto.

Le parole di Furukawa mettono, per il momento, la parola fine ai rumors confermando come la casa nipponica non sia interessata al lancio di una Nintendo Switch Pro. Per il prossimo futuro, l’obiettivo di Nintendo sarà quello di espandere la base installata e continuare ad incrementare il successo della Switch e della Switch Lite che oramai rappresentano il punto di riferimento dell’azienda.

La Switch, grazie al suo enorme successo, continua a mantenere un prezzo elevato (intorno ai 300 Euro) mentre la Switch Lite può essere acquistata a circa 180 Euro. Ecco i link alle migliori offerte: