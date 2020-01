Samsung Galaxy S20 Ultra: nuove conferme sulla capacità della batteria

I nuovi Samsung Galaxy S20 saranno svelati in via ufficiale tra circa due settimane per poi arrivare sul mercato tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo. Buona parte della scheda tecnica dei tre nuovi S20 è già nota. In queste ore, a chiarire ulteriormente le caratteristiche dei futuri top di gamma di casa Samsung arrivano nuove conferme in merito alla capacità della batteria.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra con display da 6.9 pollici e supporto al 5G potrà contare su di una batteria da ben 5.000 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia più che sufficiente, considerando l’incremento dei consumi legato alla presenza di un display enorme e del supporto al nuovo standard di connessioni mobili.

Il Samsung Galaxy S20 Plus, che ricordiamo presenterà un display da 6.7 pollici e sarà disponibile sia in versione 4G che in versione 5G, potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh. Per il momento, invece, mancano ancora le ultime conferme sulla batteria del Galaxy S20 con display da 6.2 pollici. Lo smartphone dovrebbe presentare una batteria da 4,000 mAh.

Maggiori dettagli su Samsung Galaxy S20 Ultra e sugli altri S20 arriveranno nei prossimi giorni.