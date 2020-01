Motorola Razr: confermata la data di uscita in Italia

Le vendite del nuovo Motorola Razr sono pronte a partire. L’effettiva data di uscita in Italia del nuovo Motorola Razr è, infatti, stata fissata in via ufficiale al prossimo 6 febbraio. Il nuovo smartphone con display pieghevole, ricordiamo, sarà venduto in esclusiva da TIM.

I clienti che hanno prenotato il nuovo Motorola Razr saranno contattati nel corso dei prossimi giorni mentre a partire dalla prossima settimana chi vorrà acquistare il device potrà recarsi nei negozi TIM per verificarne la disponibilità. Lo smartphone, ricordiamo, potrà essere acquistato in un’unica soluzione, al prezzo di 1499 Euro, oppure a rate con un anticipo e 30 rate mensili in abbinamento alla propria tariffa TIM.

TIM distribuirà in esclusiva in Italia il nuovo Motorola Razr per la prima fase di commercializzazione. Lo smartphone con display pieghevole, infatti, sarà disponibile a partire dal prossimo mese di marzo anche presso altri rivenditori anche se, al momento, non ci sono ancora conferme precise.

Ricordiamo, in ogni caso, che il nuovo Motorola Razr supporta esclusivamente le eSIM, disponibili per ora solo con TIM in Italia. Maggiori dettagli in merito all’effettiva disponibilità del nuovo smartphone con display pieghevole di Motorola arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.