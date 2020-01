Xiaomi Mi 10: ecco le specifiche complete, sino a 16 GB per la versione Pro

Si avvicina il debutto ufficiale dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro che dovrebbero arrivare in Europa nel corso della prossima primavera. In attesa della presentazione ufficiale, emergono online in queste ore nuove conferme sulle specifiche tecniche dei due smartphone.

Una schermata delle impostazioni del telefono in versione Pro conferma la presenza di un display da 6.4 pollici (probabilmente con foro) e risoluzione Full HD+ (il refresh rate massimo sarà di 120 Hz) affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 865. Da notare, inoltre, che dalle impostazioni si evince anche la presenza di ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno per il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro.

Tra le conferme anche la batteria da 5250 mAh e la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Lo Xiaomi Mi 10 in versione non Pro dovrebbe riprendere quasi tutte le specifiche tecniche della variante Pro, al netto di piccole differenze come nella combinazione di RAM e storage, nei sensori fotografici e nel supporto alla ricarica rapida.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro arriveranno, in ogni caso, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati ai nuovi top di gamma della casa cinese oramai prossimi al debutto commerciale in Cina.