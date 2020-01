Huawei continua a dominare il mercato cinese, +11% nel Q4 2019

Il mercato cinese continua ad essere territorio di conquista per Huawei. Sul mercato interno, il ban USA non ha alcun effetto sulle vendite di Huawei che anche nel corso del Q4 del 2019 ha rafforzato la sua leadership in Cina registrando un totale di 33 milioni di unità vendute ed una quota di mercato del 39%.

Rispetto ai dati del già ottimo 2019, in Cina le vendite di Huawei hanno fatto registrare una crescita percentuale del +11%, confermando l’ottimo momento dell’azienda che continua a distanziare tutti i principali concorrenti, sfruttando al meglio l’eco mediatico legato al ban USA che ha spinto molti consumatori cinesi ad acquistare un device Huawei preferendo ai prodotti di altri marchi. Da notare, inoltre, che Huawei ha il 78% del market share in Cina per quanto riguarda gli smartphone 5G.

Alle spalle di Huawei, nella classifica di vendite di nuovi smartphone nel Q4 2019 in Cina troviamo Oppo, con 14 milioni e -25% rispetto allo scorso anno, e Vivo, con 13.1 milioni di unità vendute e -29% rispetto allo scorso anno. In difficoltà anche Apple che deve accontentarsi di 10.1 milioni di unità vendute con un calo del -10.2% rispetto ai dati dello scorso anno. Quinta posizione per Xiaomi che si ferma a 8.1 milioni di unità vendute con un calo del -14%.

Per quanto riguarda le vendite complessive nel 2019, invece, troviamo Huawei in prima posizione con 142 milioni di unità ed una crescita del +35% rispetto ai dati dello scorso anno. In difficoltà, invece, Oppo e Vivo, in calo rispettivamente del -17% e -19%. Quarta posizione per Xiaomi con 38.8 milioni di unità ed un calo del -22%. Quinta posizione per Apple, in calo del -21%.