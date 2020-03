Redmi K30: in arrivo anche in versione Lite

Redmi si prepara a lanciare un inedito Redmi K30 Lite (o Youth Edition) che dovrebbe arrivare sul mercato cinese nel corso delle prossime settimane andando ad affiancarsi al Redmi K30 Pro, il top di gamma con Snapdragon 865 svelato alcuni giorni fa e pronto ad arrivare nei negozi con un listino che parte da 2.999 Yuan (circa 400 Euro).

Parallelamente al lancio del Redmi K30 Lite ci sarà l’uscita di scena del Redmi K30 4G, il mid-range con Snapdragon 730G presentato lo scorso mese di dicembre. Questa versione potrebbe restare in commercio in mercati selezionati, come l’India. Sul mercato cinese resterà il solo K30 5G con Snapdragon 765G.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito al nuovo Redmi K30 Lite che dovrebbe partire da circa 1500 Yuan, risultando quindi leggermente più economico del K30 4G. Tra le specifiche del nuovo smartphone di Redmi potrebbe esserci il SoC Snapdragon 720G montato anche dal recente Redmi Note 9 Pro, in arrivo in Europa come Redmi Note 9S.

La gamma di Redmi continua ad essere molto contorta. Sarà comunque interessante capire quali saranno le varianti che arriveranno anche in Europa. In queste ore, ad esempio, si è parlato di un possibile arrivo in Europa del K30 Pro che potrebbe essere il nuovo Mi 10T.