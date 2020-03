Xiaomi Mi 10T Pro sarà la versione europea del Redmi K30 Pro

Xiaomi presenterà a brevissimo il nuovo Xiaomi Mi 10 per il mercato europeo. Lo smartphone, atteso al debutto nel corso del mese di aprile, perderà il suo carattere di top di gamma super economico ed arriverà sul mercato con un prezzo di partenza molto più alto di quello del suo predecessore.

In queste ore, è arrivata la conferma che Google ha certificato il nuovo Redmi K30 Pro, il top di gamma presentato nella giornata di ieri da Redmi in Cina. Lo smartphone potrebbe, quindi, arrivare anche in Europa dove dovrebbe essere venduto come Xiaomi Mi 10T Pro, raccogliendo l’eredità del Mi 9T Pro, vero punto di riferimento dello scorso anno per il settore dei top di gamma economici.

Il nuovo Xiaomi Mi 10T Pro dovrebbe riprendere tutta la scheda tecnica del nuovo K30 Pro, a partire dal display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate bloccato a 60 Hz (ecco il perché di questa scelta) e dal SoC Snapdragon 865, supportato da diverse combinazioni di RAM e storage e da una batteria da 4.700 mAh.

Maggiori dettagli sul possibile debutto europeo del nuovo Xiaomi Mi 10T Pro potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. In futuro, potrebbe arrivare anche il Mi 10T, versione internazionale del Redmi K30 presentato alcuni mesi fa.