Samsung Galaxy Tab A 8,4″ (2020) è ufficiale, ecco prezzo e specifiche

Samsung ha presentato, in via ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8,4″ (2020), nuovo tablet di fascia bassa che va ad arricchire l’offerta della casa coreana nel settore tablet in attesa anche del lancio del mid-range Tab S6 Lite di cui si parla già da diversi mesi e che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8,4″ (2020) può contare su di un SoC dotato di CPU Octa-Core con clock massimo di 1.8 Ghz. Il modello esatto del SoC non viene chiarito ma dovrebbe trattarsi dell’Exynos 7904, chipset di fascia bassa montato anche dal Galaxy Tab A 10.1 2019. Il display da 8.4 pollici ha risoluzione Full HD.

A completare la scheda tecnica ci sono 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno espandibile. Tra le specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo, nonostante la disponibilità di Android 10 da tempo, è ancora Android Pie 9.0 con One UI.

Negli USA, il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8,4″ (2020) è disponibile ad un prezzo di listino di 279 dollari ed è venduto, in versione LTE, dall’operatore Verizon. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la versione Wi-Fi e dovrebbe essere ufficializzata la variante destinata al mercato europeo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.