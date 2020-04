Samsung Galaxy S20 Ultra: terza variante cromatica in arrivo

Novità in arrivo per il Samsung Galaxy S20 Ultra, attuale top di gamma della famiglia di smartphone della casa coreana. Come già anticipato dai rumors del mese scorso, infatti, Samsung avrebbe finalmente deciso di allargare il numero di opzioni per quanto riguarda le colorazioni del suo top di gamma, disponibile per ora esclusivamente nella tradizionale variante Black ed in un’anonima versione Grey che riportiamo nell’immagine in testa all’articolo.

La terza variante cromatica del nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra dovrebbe essere un’inedita colorazione White che dovrebbe presentare delle tonalità leggermente differenti rispetto alla versione White che troviamo nella gamma di S20 e S20+. Questa nuova versione del Samsung Galaxy S20 Ultra dovrebbe arrivare, in breve tempo, in Cina ma potrebbe arrivare anche in Europa nel corso dei prossimi mesi andando così a rinnovare l’offerta dell’attuale top di gamma coreano.

Ricordiamo che il Galaxy S20 Ultra, a differenza delle altre varianti della gamma S20, è l’unico a non poter contare sulla versione 4G. Lo smartphone, infatti, è disponibile esclusivamente in versione 5G ed in Europa è commercializzato con l’Exynos 990 con un prezzo di listino di oltre 1.200 Euro. Ecco le migliori offerte per S20 Ultra nelle varianti Black e Grey.