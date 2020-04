Samsung Galaxy Fold 2: il nuovo smartphone con display flessibile sarà meno costoso del suo predecessore

In casa Samsung continuano i lavori di sviluppo per il nuovo Samsung Galaxy Fold 2, la seconda generazione del pieghevole che dovrebbe arrivare nel corso della prossima estate, insieme ai top di gamma “tradizionali” della linea Note 20. La prima generazione di Fold ha registrato un successo inferiore alle attese, soprattutto in Italia, a causa dei problemi del display flessibile (che hanno costretto Samsung a posticipare il lancio più volte) e di un prezzo molto elevato (più di 2 mila Euro di listino in Italia).

Il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 proverà a cancellare i problemi registrati dalla prima generazione. La tecnologia dei display flessibile diventa sempre più matura, come dimostrato anche dal nuovo Galaxy Z Flip, e non dovrebbero esserci problemi sostanziali per quanto riguarda la resistenza del display. Per il prezzo, invece, Samsung ha intenzione di abbassare notevolmente il listino proponendo una versione “base” del Samsung Galaxy Fold 2 ad un prezzo nettamente inferiore alle 2 mila Euro.

In attesa di dettagli più precisi in merito all’effettivo listino, è confermato che il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 non partirà da 512 GB di storage interno come il suo predecessore. Lo smartphone arriverà sul mercato con 256 GB di storage interno, un elemento che contribuirà al taglio complessivo dei costi. Ulteriori aggiornamenti sul progetto dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.