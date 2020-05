iPhone 12: Apple deve risparmiare e si prepara a togliere le cuffie dalla confezione

I nuovi iPhone 12 potrebbero arrivare sul mercato senza le cuffie cablate EaPods in confezione obbligando gli utenti che acquisteranno i nuovi smartphone in arrivo in autunno (che di certo non saranno economici) ad una spesa extra. La scelta di Apple potrebbe essere accompagnata da una serie di sconti molto importanti sulle AirPods, gli auricolari Bluetooth diventati un vero e proprio punto di riferimento del settore e un oggetto quasi indispensabile per gli utenti dei prodotti Apple.

I nuovi iPhone 12 arriveranno sul mercato in autunno (probabilmente da ottobre) e, contestualmente, potrebbero iniziare gli sconti sulle AirPods con l’obiettivo di sfruttare la maggiore propensione degli utenti ad acquistare dispositivi Bluetooth. La scelta di non includere le cuffiette in confezione dovrebbe riguardare tutti e quattro gli iPhone 12 in uscita nel corso del secondo semestre del 2020.

Chi vorrà utilizzare le “tradizionali” Earpods con cavo Lightning potrà effettuare un acquisto separato. Attualmente, le cuffiette con cavo di Apple hanno un costo di poco più di 20 Euro. Per le AirPods, invece, il prezzo attuale si aggira intorno ai 130 Euro e, con gli sconti in arrivo in autunno, potrebbe avvicinarsi ai 100 Euro. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno di certo nel corso dei prossimi mesi.