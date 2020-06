Kena Mobile lancia una nuova offerta da 100 GB attivabile da tutti

Kena Mobile ha lanciato oggi la nuova Kena Internet 11,99. Si tratta di un’offerta “solo dati” pensata per chi ha bisogno di una SIM aggiuntiva con tanti GB per navigare in mobilità. L’offerta in questione, infatti, include 100 GB di traffico dati (con velocità in 4G limitata a 30 Mbps) da utilizzare con la rete TIM. La tariffa mette a disposizione anche 10 minuti di chiamate e 10 SMS ogni mese. In roaming in UE è possibile utilizzare sino a 6 GB.

Kena Internet 11,99 presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Sino al 30 giugno prossimo, sia l’attivazione che il costo della SIM sono azzerati. L’offerta di Kena Mobile è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore, con consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente senza alcun costo aggiuntivo.

A differenza delle precedenti offerte da 100 GB di Kena Mobile (che includevano anche minuti ed SMS illimitati), quest’offerta è attivabile da tutti ma solo richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Si tratta, quindi, di una soluzione ideale per chi è in cerca di una SIM dati secondaria, magari da utilizzare in un tablet.

Per sottoscrivere la nuova offerta di Kena Mobile è possibile avviare la procedura di attivazione online dal sito dell’operatore: