Sony Xperia 1 II: ecco prezzo e data di uscita in Italia

A distanza di oltre tre mesi dalla presentazione ufficiale, il nuovo Sony Xperia 1 II è quasi pronto per il fare il suo debutto sul mercato italiano. Il nuovo top di gamma della casa nipponica, infatti, sarà in vendita nel nostro Paese a partire dal prossimo 18 giugno. Lo smartphone arriverà sul mercato italiano esclusivamente in versione Single SIM e con un prezzo di 1.199 Euro. Per chi effettuerà li preordine ci saranno in regalo le Sony WH-1000XM3, cuffie wireless di ottima qualità che trovate su Amazon (lasciamo il link a fine articolo).

Il nuovo Sony Xperia 1 II, ricordiamo, si presenta con un display OLED con diagonale di 6.5 pollici e risoluzione 4K. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno ed una batteria da 4.000 mAh. Lo smartphone arriverà sul mercato con quattro camere posteriore (tre sensori da 12 Megapixel di cui un grandangolare ed un teleobiettivo ed un sensore ToF).

Lato software, invece, il nuovo Sony Xperia 1 II presenterà il sistema operativo Android 10 con pochissime personalizzazioni rispetto alla versione stock. Il device sarà acquistabile nelle colorazioni viola e nero (per maggiori dettagli potete fare riferimento al sito ufficiale di Sony).