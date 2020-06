Immuni: l’app anti Coronavirus supera quota 1 milione di download

In pochi giorni di disponibilità, la nuova app di tracciamento dei contatti Immuni, realizzata dal Ministero della Salute per prevenire nuovi focolai di Coronavirus, ha superato quota 1 milione di download. Per la precisione, il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, nel corso della tradizionale conferenza stampa presso la Protezione Civile, ha confermato che già 1,15 milioni di italiani hanno scaricato la nuova app Immuni.

Al momento, non sono stati rivelati i dati precisi in merito agli utenti che effettivamente utilizzano l’applicazione e la sua funzione di tracciamento dei contatti. I dati diffusi oggi sui download, in ogni caso, sono stati definiti da Arcuri come “confortanti e in qualche misura inaspettati”

L’applicazione, disponibile sul Google Play Store e sull’Apple AppStore, è gratuita e il suo utilizzo è facoltativo. L’applicazione permette di tenere traccia dei contatti avuti con altri utenti che hanno installato ed utilizzano Immuni. In questo modo, è più facile tenere sotto controllo i contatti avuti e ridurre al minimo la diffusione del Coronavirus, prevenendo nuovi focolai. ì

L’app Immuni è disponibile per il download ai link riportati qui di sotto. In fonte, inoltre, trovate il link al sito ufficiale dell’app in cui viene illustrato il funzionamento del sistema di tracciamento.