App Immuni: giudizi positivi dagli utenti e tanti download nei primi giorni di disponibilità

A distanza di pochi giorni dal lancio, l’app Immuni, lo strumento di tracciamento dei contati realizzato dal Ministero della Salute per prevenire ulteriori focolai di Coronavirus nel corso dei prossimi mesi, sta registrando una buona diffusione tra gli utenti italiani. L’app è scaricabile da pochi giorni dal Play Store e dall’App Store.

Sul Play Store, per ora, l’applicazione ha un punteggio medio di 3.6 su 5 con più di 500 mila download già eseguiti. Sull’App Store, invece, ha un punteggio di 4.8 su 5 ed è ai primi posti della classifica delle applicazioni gratuite più scaricate in assoluto nel nostro Paese, a conferma della diffusione registrata in questi giorni. Per ora, non ci sono dati precisi in merito al numero di utenti che ha installato e sta usando l’applicazione.

Ricordiamo che l’app Immuni utilizza il Bluetooth per il tracciamento dei contatti e serve a verificare possibili esposizioni al Coronavirus avvisando l’utente in merito ad un passato contatto con un utente risultato poi positivo. L’app non accede alla posizione ed ai dati sensibili dell’utente. L’utilizzo di Immuni è facoltativo ed attualmente l’app è in fase di test attivo solo in alcune regioni italiane.

Ecco i link per scaricare l’app Immuni