Redmi 9: prime conferme sulla data di uscita

Dopo il lancio dei nuovi Redmi Note 9, 9 Pro e 9S, il marchio di Xiaomi si prepara a presentare anche i nuovi Redmi 9, 9A e 9C (disponibile con e senza NFC a seconda dei mercati di commercializzazione). Le specifiche tecniche dei nuovi smartphone sono già apparse online e vengono riassunte dalla tabella che alleghiamo a fine articolo.

In queste ore, invece, emergono nuove conferme in merito alla data di uscita dei nuovi Redmi 9. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i nuovi entry level del brand di Xiaomi saranno disponibili sul mercato dal prossimo 25 giugno, almeno per quanto riguarda il mercato vietnamita. Entro fine giugno, in ogni caso, i nuovi Redmi 9 dovrebbero essere disponibili in buona parte dei mercati asiatici.

Al momento, non ci sono ancora conferme per il mercato europeo ma è molto probabile che la data di uscita sia fissata per il prossimo mese di luglio. Da notare, inoltre, che, per ora, non sappiamo quali smartphone arriveranno in Europa. Maggiori dettagli sui nuovi Redmi 9 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi entry level di Xiaomi.

Ecco la tabella che riassume le specifiche dei tre smartphone.