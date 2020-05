Redmi Note 9 e 9 Pro in offerta lancio su Amazon, si parte da 179,90 Euro

Xiaomi lancia oggi in Italia diversi nuovi prodotti. In particolare, registriamo il debutto dei nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, smartphone presentati poche settimane, disponibili subito in un’offerta lancio valida solo per la giornata di oggi 27 maggio. Il Redmi Note 9, con MediaTek Helio G85, potrà essere acquistato su Amazon al prezzo di 179,90 Euro nella variante con 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno (con uno sconto di 20 Euro rispetto al prezzo di listino). Sul Mi Store è disponibile la versione 4/128 GB a 229 Euro.

Il nuovo Note 9 Pro, con Snapdragon 720G, è disponibile a 249,90 Euro. Il prezzo si riferisce alla versione con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Anche in questo caso, è previsto uno sconto di 20 Euro rispetto al prezzo di listino per la sola giornata di oggi. Sul Mi Store c’è anche la versione 6/128 GB disponibile a 299,90 Euro.

Ecco i link alle offerte Amazon, valide solo oggi, per i nuovi Redmi.

Ricordiamo che continua lo sconto di 20 Euro per il lancio anche per lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, ordinabile su Amazon a 349,90 Euro nella variante con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno.

Su Amazon è sempre disponibile il Redmi Note 9S che parte da 209 Euro nella variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Lo smartphone ha lo Snapdraogn 720G ma non ha il chip NFC.