L’attesa è finita: Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro cominciano a ricevere Android 10 fuori dalla Cina

Arrivano buone notizie sul fronte aggiornamenti per i possessori di Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro: i tre smartphone hanno cominciato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 stabile, anche al di fuori dei confini cinesi dove il major update era già avvenuto ad inizio anno.

E’ sottinteso che si fa riferimento anche alla personalizzazione software EMUI 10 che anche in questo caso porta con sé le novità già apprezzate su altri device della casa asiatica: Morandi color, Magazine-style, dark mode attivabile a livello di sistema, nuove animazioni e grafica, miglior controllo di sicurezza e privacy e miglioramento anche del rendimento della GPU Turbo, particolarmente utile durante sessioni di gioco più impegnative.

Per il momento il roll out coinvolge alcuni mercati asiatici e dovrebbe arrivare in Italia entro la metà di giugno. Nello specifico: per Huawei P20 la build EMUI 10.0.0.167 ha un peso di 4.65 GB, per Huawei P20 Pro c’è la EMUI 10.0.0.161 da 4,59 GB e su Huawei Mate 10 Pro è in arrivo la EMUI 10.0.0.163 con un peso di 4.3 GB. L’aggiornamento è in fase di distribuzione via OTA e, come sempre, è possibile controllarne manualmente la disponibilità tramite “Ricerca aggiornamenti” nella relativa voce presente tra le impostazioni di sistema.

